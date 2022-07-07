РФС про отсутствие офсайдных линий в РПЛ: «Рассматриваем варианты, вплоть до написания программного обеспечения. Но функционал необязателен в соревнованиях с ВАР»

В РФС прокомментировали сведения о невозможности использовать офсайдные линии в .

«В новом сезоне технологию ВАР на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший , где ВАР использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

В первых турах РПЛ ВАР будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента.

Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы ВАР», – сообщили в службе коммуникаций .