РФС про отсутствие офсайдных линий в РПЛ: «Рассматриваем варианты, вплоть до написания программного обеспечения. Но функционал необязателен в соревнованиях с ВАР»

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В РФС прокомментировали сведения о невозможности использовать офсайдные линии в РПЛ.

«В новом сезоне технологию ВАР на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок PARI Премьер, где ВАР использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

В первых турах РПЛ ВАР будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР будет поддерживать решение ассистента.

Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы ВАР», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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