Новичок «ПСЖ» Витинья: «Все турниры, где мы участвуем, созданы для наших побед. ЛЧ – один из них»

Новичок «ПСЖ» Витинья высказался о желании клуба выиграть Лигу чемпионов.
– Лига чемпионов – главная цель «ПСЖ». Как вы думаете, чего «ПСЖ» не хватало для победы? Ведь вы переходите из клуба, который дважды в истории побеждал в Лиге чемпионов...
– Когда «Порту» брал этот трофей, меня в составе не было. Я никто, чтобы приходить сюда и кого-то чему-то учить.
Я лишь элемент, который должен помогать команде реализовать и эту цель, и многие другие – чемпионат, кубок страны... Все турниры, в которых «ПСЖ» участвует, созданы для наших побед. Лига чемпионов – один из них. Играть там – это мечта. Нужно сделать все для победы, – сказал 22-летний футболист.