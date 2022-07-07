Новичок «ПСЖ» Витинья: «Все турниры, где мы участвуем, созданы для наших побед. ЛЧ – один из них»

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Новичок «ПСЖ» Витинья высказался о желании клуба выиграть Лигу чемпионов.

Лига чемпионов – главная цель «ПСЖ». Как вы думаете, чего «ПСЖ» не хватало для победы? Ведь вы переходите из клуба, который дважды в истории побеждал в Лиге чемпионов...

– Когда «Порту» брал этот трофей, меня в составе не было. Я никто, чтобы приходить сюда и кого-то чему-то учить.

Я лишь элемент, который должен помогать команде реализовать и эту цель, и многие другие – чемпионат, кубок страны... Все турниры, в которых «ПСЖ» участвует, созданы для наших побед. Лига чемпионов – один из них. Играть там – это мечта. Нужно сделать все для победы, – сказал 22-летний футболист.

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