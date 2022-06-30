Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа

сообщила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа

«Общее собрание клубов РПЛ проведет внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги.

Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-лиги», – сказано в сообщении РПЛ.

Напомним, 27 июня на собрании клубов заявил, что покидает пост президента РПЛ. После его ухода и.о. главы РПЛ стал президент Олимп-ФНЛ Александр Алаев.