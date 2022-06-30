Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Ашот Хачатурянц Футбол

РПЛ сообщила, что выборы нового президента лиги состоятся 16 августа

«Общее собрание клубов РПЛ проведет внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги.

Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-лиги», – сказано в сообщении РПЛ.

Напомним, 27 июня Ашот Хачатурянц на собрании клубов заявил, что покидает пост президента РПЛ. После его ухода и.о. главы РПЛ стал президент Олимп-ФНЛ Александр Алаев.

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