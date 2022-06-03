«Бавария» сделала запрос по Осимхену, в нем видят замену Левандовскому. «Наполи» хочет не менее 100 млн евро

рассматривает форварда Виктора Осимхена как замену Роберту Левандовскому.

Как пишет Corriere dello Sport, мюнхенский клуб направил «Наполи» запрос по 23-летнему форварду. Это произошло после громких заявлений Роберта Левандовского, который хочет покинуть «Баварию».

«Наполи» оценивает игрока в 110 млн евро и не продаст его дешевле, чем за 100 млн евро. Интерес к форварду также проявляют , и .

В январе «Ньюкасл» сделал официальное предложение «Наполи». За Фабиана Руиса и Осимхена клуб предлагал 100 млн евро, но получил отказ. Затем в «Наполи» поступили запросы от «МЮ» и «Арсенала».

В минувшем сезоне нигериец забил 18 голов и отдал 2 передачи в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его полная статистика – здесь.