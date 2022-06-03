«Бавария» сделала запрос по Осимхену, в нем видят замену Левандовскому. «Наполи» хочет не менее 100 млн евро

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«Бавария» рассматривает форварда «Наполи» Виктора Осимхена как замену Роберту Левандовскому.

Как пишет Corriere dello Sport, мюнхенский клуб направил «Наполи» запрос по 23-летнему форварду. Это произошло после громких заявлений Роберта Левандовского, который хочет покинуть «Баварию».

«Наполи» оценивает игрока в 110 млн евро и не продаст его дешевле, чем за 100 млн евро. Интерес к форварду также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».

В январе «Ньюкасл» сделал официальное предложение «Наполи». За Фабиана Руиса и Осимхена клуб предлагал 100 млн евро, но получил отказ. Затем в «Наполи» поступили запросы от «МЮ» и «Арсенала».

В минувшем сезоне нигериец забил 18 голов и отдал 2 передачи в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его полная статистика – здесь.

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