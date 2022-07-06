Мовсисян об уровне жизни в Америке: «Я жил в России и Армении, но в США комфортнее себя чувствую»

Экс-форвард сборной Армении и рассказал о жизни в Америке.

– Вы сейчас в США, чем занимаетесь? Как проходит ваша жизнь без футбола?

– Я сейчас занимаюсь своей семьей. Вожу детей на тренировки: сын занимается футболом, девочки – гимнастикой. Каждый день мне есть чем заняться.

Кроме этого, если в футболе возникают какие-то вопросы, пытаюсь всем помочь. Я, как посол Федерации футбола Армении в Северной Америке, пытаюсь быть полезен, мне звонят с разными вопросами.

– Не скучаете ли по большому футболу? Было желание вернуться?

– Наверное, нет, не скучаю. Когда я решал завершать карьеру, то в один день просыпался и был настроен закончить, а в другой говорил: «Нет, надо еще немного поиграть».

Была одна мысль: чтобы дети мои видели, как я играю в футбол. Они сейчас более взрослые и уже больше понимают. Футбол – моя жизнь, но у меня есть сильные боли, это мешает мне захотеть вернуться.

– Если сравнивать уровень жизни, то где лучше – в США или России?

– Я вырос в США, для меня, конечно, здесь комфортнее. Мои друзья, моя семья – все здесь.

Я жил в России и в Армении, но более комфортно чувствую себя именно в США. Ты не можешь сравнить, потому что это разные жизни, можно сказать. В России в свое время я жил хорошо, здесь тоже для меня все отлично.

– Вы говорили, что в Краснодаре жить было сложнее, чем в Москве. В чем?

– В Москве тоже сложно было. Когда мы только переехали в Краснодар, ничего не знали, по-русски плохо понимали, очень тяжело было нам. Но со временем все встало на свои места.

– Некоторые футболисты летали из Краснодара в Москву на выходные, потому что было скучно. Какие заведения вы посещали в Краснодаре?

– Я сначала мало куда ходил, а потом часто бывал в шашлычной, где хозяином был армянин, – сказал Мовсисян.