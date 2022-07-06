«Спартак» поддерживает идею Кубка РПЛ. «Зенит» хочет сначала изучить календарь и логистику турнира

Стала известна позиция и по вопросу проведения Кубка РПЛ.

«Голосования не было, было обсуждение проекта Кубка лиги. Идея нам кажется интересной, мы ее в целом поддерживаем, это дополнительный доход для клубов и больше интересных матчей.

Однако есть несколько вопросов, которые требуют разрешения, – это касается разных сфер, не хотелось бы углубляться, так как пока идет рабочее обсуждение. Важно, что мы об этих нюансах сказали», – сказали в пресс-службе красно-белых.

По информации , «Зенит» выступил против принятия решения о проведении Кубка РПЛ без изучения дополнительных деталей, связанных с турниром.

Клуб из Санкт-Петербурга не против проведения Кубка РПЛ, но при этом петербуржцы хотят предварительно рассмотреть все его аспекты – календарь и логистику.

На сегодняшнем обсуждении «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что состоится в сезоне-2022/23.