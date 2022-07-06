Магомед Оздоев: «Запрет на шорты в Чечне и Ингушетии – вопрос уважения к старшим, у нас это на первом месте. Для меня это нормально»

не видит проблем в запрете на шорты в Чечне и Ингушетии.

– Русские игроки «Ахмата» – Уткин и Тимофеев – говорили, что по приезде в Грозный их удивил запрет на шорты. В Ингушетии с этим так же строго?

– Да. Чечня и Ингушетия – мусульманские республики, консервативные в некоторых вещах. Запрет на шорты – это вопрос уважения к старшим, которое стоит у нас на первом месте. Я родился в Грозном, вырос в Ингушетии, поэтому для меня это нормально.

– Ты вырос в Ингушетии и наверняка знаешь все внутряки, в том числе негативные. Топ-3 места, которые ты бы не советовал посещать приезжающим в Ингушетию.

– В Ингушетии можно посещать любые места. Там везде рады гостям – напоят, накормят, дадут ночлег.

Проведя три дня в Ингушетии, перестаешь чувствовать себя гостем. Там безопасно, я не думаю, что у кого-то из приезжающих могут быть проблемы.

– Какая самая трешовая ситуация, в которой ты побывал в детстве?

– В моем детстве не было многих вещей, которые у детей есть сейчас. Оно протекало так же, как и у 95 процентов ребят из Ингушетии. Я вырос в среднестатистической семье. Мы были беженцами, приехали с войны. Тяжело обсуждать какие-то трудности из детства, когда многое видел в жизни, – сказал бывший игрок .