Магомед Оздоев: «Про кавказцев есть стереотипы, если кто-то делает плохое – распространяется на всех. Среди нас больше прекрасных людей»

Бывший полузащитник высказался про стереотипы о кавказцах

– Хоть раз в жизни сталкивался с трудностями из-за своей национальности или религии?

– Никогда. Про кавказцев есть стереотипы, это факт. Нас в общей массе мало, и если кто-то делает что-то плохое, негативные стереотипы распространяются на всех.

Среди кавказцев, как и среди людей всех национальностей и религий, больше прекрасных людей. Я горжусь своей родиной и никогда не буду стыдиться того, что я кавказец.

– Есть мнение, что некоторые кавказцы на родине ведут себя скромнее, чем в условной Москве.

– Весь вопрос в воспитании. Человек, приезжая в другой город, где он будет гостем, должен вести себя в тысячу раз лучше, чем ведет себя дома.

Папа всегда говорил: «От твоего поведения в гостях зависит мнение людей о твоих родных». Я благодарен своим родителям за такое воспитание. Хочу передать его своим детям, – сказал уроженец Ингушетии.