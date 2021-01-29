Сергей Семак: «Зенит» может бороться за выход из группы ЛЧ. Домашний матч с «Брюгге» – стечение обстоятельств»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями о выступлении клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

– Если брать итоговый результат – вы довольны, как команда прошла отрезок с июня по декабрь?

– Когда я увидел расписание матчей до зимней паузы, у меня первая мысль была: мы не должны далеко отпустить конкурентов и подойти к перерыву в обойме из двух-трех команд. Чтобы отдохнуть, подготовиться и весной продолжить борьбу за чемпионство.

Так что если говорить о чемпионате, то доволен. Сложнейший этап. Все ребята, даже те, которые играли мало, принесли пользу команде.

– А почему так вышло с Лигой чемпионов?

– Конечно, по многим факторам она нам не удалась. Изначально надо было усиливать некоторые позиции под чемпионов. Но ситуация не позволила. Плюс мы потеряли многих лидеров, а в некоторых матчах нам элементарно не повезло.

Особенно в первом, домашнем с «Брюгге», который был отправной точкой («Зенит» проиграл 1:2 – прим. Sports.ru). Он был как ушат холодной воды на наши головы. Мы не должны были проигрывать.

В итоге сами себя поставили в сложную ситуацию. Было непросто рассчитывать на хороший результат, когда пиковая ситуация с больными у нас пришлась на два важных выездных матча – против «Лацио» и «Брюгге». И вопросы, которые у нас были, мы решить не смогли.

– Во времена, когда вы были игроком , было сложно представить, что команда проиграет два раза бельгийцам – при всем к ним уважении. Что произошло за это время?

– Ничего не произошло. Если брать домашний матч с «Брюгге», это стечение обстоятельств. Мы никак не слабее. То, что «Брюгге» удалось собрать боеспособный коллектив – это плюс для них. Это значит, что они развиваются, двигаются вперед, становятся сильнее.

– Сегодняшний «Зенит» в Европе – это…?

– Это команда, которая при определенных стечениях обстоятельств может побороться за выход из группы. Это тот уровень, который у нас сейчас есть. Опять же, при условии, что вся основная обойма в строю. Если один игрок вылетает, еще как-то можно работать. Но если два-три, становится уже очень сложно, – сказал Семак.

«Зенит» занял последнее место в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и , набрав одно очко.