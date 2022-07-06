У хавбека «Рубина» Евтича подозрение на разрыв «крестов». Он передвигался на костылях после игры с «Динамо»

сообщил о травме хавбека .

Главный тренер казанцев высказался после контрольного матча с «Динамо» (0:2).

– Есть предварительный диагноз по Евтичу?

– Я думаю, что у него разрыв крестообразной связки, к сожалению. Это такая травма, механизм в которой может быть какой угодно.

У мениска или боковых связок определенный механизм, а крестообразная связка может быть от поднимания по лестнице до контакта. Конечно, это основной негативный момент от матча, – сказал Слуцкий.

Евтич на костылях покинул базу «Динамо» после игры, сообщает .