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«Реал» рассчитывает на этой неделе завершить трансферы Азара, Йовича и Менди

Теги Лион Челси бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Эден Азар Лука Йович Ферлан Менди Футбол

«Реал» активно работает на трансферном рынке.

По данным Marca, в клубе рассчитывают завершить трансферы Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди на этой неделе. Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы все новички приступили к тренировкам с командой на предсезонке с 8 июля.

Что касается Азара, переговоры с «Челси» в последнее время значительно продвинулись, стороны примерно согласовали сумму трансфера – 120 млн евро. Существует вероятность, что трансфер бельгийца будет завершен уже сегодня, а объявят его первым.

«Реал» также близок к завершению трансфера Менди. Осталось согласовать лишь незначительные детали сделки с «Лионом».

Что касается Йовича, то по трансферу серба «Реал» также продвинулся после небольшого застоя в переговорах. С самим игроком все согласовано, ожидается, что его приобретение обойдется в 65-70 миллионов евро.

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