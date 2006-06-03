«Реал» рассчитывает на этой неделе завершить трансферы Азара, Йовича и Менди

активно работает на трансферном рынке.

По данным Marca, в клубе рассчитывают завершить трансферы , Луки Йовича и Ферлана Менди на этой неделе. Главный тренер команды хочет, чтобы все новички приступили к тренировкам с командой на предсезонке с 8 июля.

Что касается Азара, переговоры с в последнее время значительно продвинулись, стороны примерно согласовали сумму трансфера – 120 млн евро. Существует вероятность, что трансфер бельгийца будет завершен уже сегодня, а объявят его первым.

«Реал» также близок к завершению трансфера Менди. Осталось согласовать лишь незначительные детали сделки с .

Что касается Йовича, то по трансферу серба также продвинулся после небольшого застоя в переговорах. С самим игроком все согласовано, ожидается, что его приобретение обойдется в 65-70 миллионов евро.