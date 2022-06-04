«Арсенал» готов предложить 35 млн евро за Скамакку. «Сассуоло» хочет 50 млн

интересен .

По информации La Repubblica, главный тренер лондонской команды долгое время следил за форвардом «Сассуоло».

Игроку нравится , но переговоры с миланским клубом приостановлены, поскольку «нерадзурри» хотят подписать Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку.

«Арсенал» готов предложить 35 миллионов евро за трансфер нападающего. хочет получить 50 миллионов. В ближайшие дни переговоры перейдут в активную стадию.

В прошедшем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 36 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.