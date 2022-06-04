«Арсенал» готов предложить 35 млн евро за Скамакку. «Сассуоло» хочет 50 млн

«Арсеналу» интересен Джанлука Скамакка.
По информации La Repubblica, главный тренер лондонской команды Микель Артета долгое время следил за форвардом «Сассуоло».
Игроку нравится «Интер», но переговоры с миланским клубом приостановлены, поскольку «нерадзурри» хотят подписать Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку.
«Арсенал» готов предложить 35 миллионов евро за трансфер нападающего. «Сассуоло» хочет получить 50 миллионов. В ближайшие дни переговоры перейдут в активную стадию.
В прошедшем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 36 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.