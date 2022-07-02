Сампаоли просил у руководства «Марселя» подписать Гризманна и Саншеша. Президент был против

Стали известны трансферные запросы, которые выдвигал Хорхе Сампаоли к руководству «Марселя».
Ранее стало известно, что главный тренер покинул клуб из-за разногласий по трансферам.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, одной из причин расхождения во взглядах Сампаоли и президента клуба Пабло Лонгории стало недостаточное игровое время нападающего Аркадиуша Милика. Также тренер воспринял тот факт, что клуб хотел, чтобы он быстро продлил контракт, как проявление давления.
Лонгория планировал осуществить большую часть трансферов в августе, в то время как Сампаоли намеревался полностью сформировать команду к середине июля. Аргентинский специалист искал усиление под Лигу чемпионов.
Одними из трансферных целей Сампаоли были нападающий Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», и полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш. Тренер и президент клуба не сошлись во взглядах и приняли решение прекратить сотрудничество.