Сампаоли просил у руководства «Марселя» подписать Гризманна и Саншеша. Президент был против

Стали известны трансферные запросы, которые выдвигал к руководству .

Ранее стало известно, что главный тренер покинул клуб из-за разногласий по трансферам.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, одной из причин расхождения во взглядах Сампаоли и президента клуба Пабло Лонгории стало недостаточное игровое время нападающего . Также тренер воспринял тот факт, что клуб хотел, чтобы он быстро продлил контракт, как проявление давления.

Лонгория планировал осуществить большую часть трансферов в августе, в то время как Сампаоли намеревался полностью сформировать команду к середине июля. Аргентинский специалист искал усиление под Лигу чемпионов.

Одними из трансферных целей Сампаоли были нападающий , выступающий за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны», и полузащитник «Лилля» . Тренер и президент клуба не сошлись во взглядах и приняли решение прекратить сотрудничество.