Экс-игрок молодежки «Спартака» Зепатта получает паспорт РФ. Камерунец интересен клубам РПЛ и ФНЛ

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Камерунский экс-футболист «Спартака» станет гражданином России.

Бывший защитник молодежной команды москвичей Одри Йола Зепатта занимается получением паспорта РФ и сейчас находится в Москве.

23-летний футболист, родившийся в Камеруне, подписал контракт с красно-белыми зимой 2017 года, он выучил русский язык. Зепатта провел 22 матча в Молодежном первенстве России за «Спартак».

Осенью 2021-го он на правах свободного агента перешел в македонский «Скопье» и сыграл за команду 24 матча. В контракте игрока есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Скопье».

По информации Metaratings.ru, к футболисту проявляет интерес ряд клубов РПЛ и Олимп-ФНЛ.

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