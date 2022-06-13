Экс-игрок молодежки «Спартака» Зепатта получает паспорт РФ. Камерунец интересен клубам РПЛ и ФНЛ

Камерунский экс-футболист станет гражданином России.

Бывший защитник молодежной команды москвичей занимается получением паспорта РФ и сейчас находится в Москве.

23-летний футболист, родившийся в Камеруне, подписал контракт с красно-белыми зимой 2017 года, он выучил русский язык. Зепатта провел 22 матча в Молодежном первенстве России за «Спартак».

Осенью 2021-го он на правах свободного агента перешел в македонский «Скопье» и сыграл за команду 24 матча. В контракте игрока есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Скопье».

По информации Metaratings.ru, к футболисту проявляет интерес ряд клубов и .