Масалитин о Чалове в ЦСКА: «Снова начнут гонять по флангам – толку не будет. Он игрок штрафной»

высказался о возвращении в ЦСКА.

Вторую половину прошлого сезона форвард провел на правах аренды в «Базеле».

«Если правильно использовать Чалова, он будет боевой единицей. Если же его снова начнут гонять по флангам, то толку от него не будет.

Он игрок штрафной площади, это его стихия. Чалов умеет открываться, надо лишь доставить мяч до него, и Федя может реализовать момент. Не надо на Федю грузить, как на Заболотного, чтобы он боролся наверху, скидывал мяч, это не его.

Главное – правильно использовать качества Чалова, тогда он поможет команде», — сказал экс-форвард .