Аршавин о матче «Зенита» и «Црвены Звезды»: «Он важен и для страны, не хотим быть оторванными от европейского футбола. К сожалению, это так»

высказался о товарищеской игре «Зенита» с «Црвеной Звездой».

«Сегодня вряд ли мы увидим много замен, сегодня генеральная репетиция, и, я думаю, в старте выйдут те игроки, которые будут играть против в Суперкубке.

Но «Зенит» не готовится прямо к первой игре, важно пройти весь сезон, поэтому что-то еще будет нарабатываться, и кто-то может не быть в оптимальной форме.

«Црвена» доминировала в сербском футболе, у них очень хорошая молодежь, они продают задорого игроков, которые играют в топ-лигах и топ-командах.

Я хочу посмотреть на Эраковича, видел сегодня эту фамилию в СМИ весь день, и хочется посмотреть, действительно ли это такой талантливый и сильный футболист, а также посмотреть на Кассьерру, готов ли он.

Этот матч важен и для «Зенита», и для футбола, и для страны, потому что мы не хотим быть оторванными от европейского футбола. К сожалению, это так, и в нынешней ситуации здорово сыграть международный матч», – заявил заместитель генерального директора «Зенита».

«Црвена Звезда» приехала к «Зениту». Их связал «Газпром» (5 млн евро в год), а у России с Сербией особый газовый контракт