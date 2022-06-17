«Ман Сити» продал «Саутгемптону» 20-летнего вратаря Ирландии Базуну за 12 млн фунтов и бонусы

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Вратарь Гэвин Базуну покинул окончательно покинул «Манчестер Сити» после двух аренд.

20-летний голкипер был продан «Саутгемптону» и заключил с клубом контракт на пять лет.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, футболист сборной Ирландии обошелся в 12 миллионов фунтов стерлингов, также предусмотрены бонусные выплаты. Вдобавок «горожане» имеют право выкупить игрока и могут рассчитывать на 20% от суммы последующей продажи Базуну.

Последние два сезона ирландец провел в «Рочдейле» и «Портсмуте». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт «Саутгемптона»

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