Ботман о переходе в «Ньюкасл»: «Будущее этого проекта кажется ярким. Мне очень нравится АПЛ»

рассказал, почему решил перейти в «Ньюкасл» из «Лилля».

– Что убедило вас перейти в «Ньюкасл»?

– Сначала я просто концентрировался на себе и на игре за «Лилль». Когда сезон закончился, начались переговоры с разными клубами.

Мне просто очень нравится . Будущее этого проекта кажется ярким. Я понял, что буду играть здесь. Поэтому я и выбрал эту команду. Для меня все случившееся стало ошеломляющим событием. С нетерпением жду возможности сыграть.

– Вы становитесь самым дорогим защитником в истории . Это добавляет давления или мотивации?

– Таков сейчас трансферный рынок. Клубы платят много денег за игроков, я тут не при чем. Я хочу играть за клуб, показывать максимум. Я не очень много думаю о сумме, которую заплатили за меня. Я просто наслаждаюсь. Посмотрим, что принесет нам будущее, – сказал Ботман.

Несколько дней назад английский клуб объявил, что согласовал трансфер 22-летнего футболиста. Официально игроком «Ньюкасла» Ботман станет в ближайшие дни. За него заплатят 37 млн евро и бонусы.

В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей в Лиге 1 и забил три гола. Его статистику можно изучить здесь.