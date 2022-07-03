Тарханов о 3:0 «Спартака» с «Енисеем»: «Выстроенной игры не увидел. Сумбурно атаковали, много потерь»

оценил победу над «Енисеем» (3:0) в товарищеском матче.

«Спартак» явно переигрывал «Енисей», но все равно какой-то четкой игры у них нет. Очень много грубейших ошибок в обороне , это тоже помогло красно-белым. Преимущество они имели, но какой-то выстроенной игры не увидел: немножко сумбурно атаковали, было много потерь.

Тяжело строить какие-то прогнозы на Суперкубок по матчам с «Енисеем» и «Балтикой» – все-таки это лига, у «Зенита» уровень намного выше. Именно Суперкубок покажет первые результаты проведенной работы Абаскаля – как они будут играть дальше, чего вообще хотят», — сказал экс-тренер клубов .