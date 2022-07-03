«Ювентус» продает футболки с радужным лого. Выручка пойдет в фонд, созданный на средства от ЛГБТ-парада в Милане

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«Ювентус» представил одежду, ориентированную на поддержку ЛГБТ-сообщества.

В центре новых футболок размещен логотип клуба со множественной тенью, выполненной в радужных тонах. Также можно добавить различные тематические элементы вроде нашивок.

Средства от продажи каждой футболки будут увеличены «Ювентусом» вдвое и направлены в фонд Rainbow Social Fund, созданный в результате поступлений от ЛГБТ-парада в Милане.

Одна футболка обойдется покупателям в 29,90 евро, с нашивкой – на 5 евро дороже.

Изображение: store.juventus.com

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