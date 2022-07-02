«Ман Сити» продал защитника сборной Японии Итакуру гладбахской «Боруссии» за 5 млн евро

продал защитника в Бундеслигу.

Новым клубом 25-летнего игрока стала гладбахская . Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

По информации Sky Sport Deutschland, трансфер обошелся немецкой команде примерно в 5 млн евро. Ко не сыграл ни одного матча за «Сити» после перехода из «Кавасаки Фронтале» в январе 2019 года.

Прошлый сезон футболист сборной Японии провел в «Шальке» на правах аренды. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: borussia.de