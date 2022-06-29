Рамос просил главу RFEF посодействовать в получении «Золотого мяча»-2019 (El Confidencial)

просил президента Луиса Рубиалеса помочь ему выиграть «Золотой мяч».

Издание El Confidencial опубликовало аудиозаписи личных разговоров футболиста и президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые датированы 2019 годом. Тогда Рамос выступал за .

«Руби, добрый вечер. Я надеюсь, у тебя и у твоей семьи все хорошо. Ты знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил, но если я хочу сделать это сегодня, то только потому, что считаю этот год особенным в плане моих выступлений. Хочу чтобы ты воспользовался связями в УЕФА, нашел к ним подход в плане выдачи «Золотого мяча».

Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Дело не только в моем желании, но еще и в том, что я считаю, что испанский футбол этого заслуживает.

в 2019 году получил Лионель Месси.