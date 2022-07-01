Маласиа подпишет соглашение с «МЮ» на четыре года с опцией продления еще на сезон

близок к переходу в .

22-летний футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Контракт нидерландца будет рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Вполне вероятно, что на выходных Маласиа пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с о приобретении защитника за 15 миллионов евро плюс 2 млн евро – в качестве потенциальных бонусов.

Маласиа забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов.