Маласиа подпишет соглашение с «МЮ» на четыре года с опцией продления еще на сезон

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Тирелл Маласиа близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Контракт нидерландца будет рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Вполне вероятно, что на выходных Маласиа пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Фейеноордом» о приобретении защитника за 15 миллионов евро плюс 2 млн евро – в качестве потенциальных бонусов.

Маласиа забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов.

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