Маласиа подпишет соглашение с «МЮ» на четыре года с опцией продления еще на сезон

Тирелл Маласиа близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
22-летний футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом.
Контракт нидерландца будет рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Вполне вероятно, что на выходных Маласиа пройдет медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Фейеноордом» о приобретении защитника за 15 миллионов евро плюс 2 млн евро – в качестве потенциальных бонусов.
Маласиа забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов.