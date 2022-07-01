Андрей Талалаев: «Краснодар» – наша «Барселона». Надо стремиться к тому, что они делают, но повторить в РПЛ невозможно»

Андрей Талалаев назвал «Краснодар» российской «Барселоной».
– Академию «Краснодара» называют лучшей в России. По тому же Уткину видно, что он прошел эту школу?
– Конечно! Кроме молодых чеченских футболистов, мы всегда стараемся брать игроков из других сильных школ и академий. Если таких игроков хорошо подготовить функционально, направить тактически, то их прогресс очень заметен. То же самое можно сказать о Ненахове, Карапузове, Коновалове. Все на виду в Премьер-лиге.
– Кстати, «Краснодар» после весеннего отъезда восьмерых иностранцев одновременно силами резерва поднялся с восьмого на четвертое место! Это пример другим клубам по работе со своими воспитанниками?
– Не надо «Краснодар» ни с кем сравнивать! В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле – молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть.
«Краснодар» – наша «Барселона». Как и «Крылья Советов», за которые выступает много воспитанников «Чертаново», где команды школы и основной состав объединяет один стиль.
– Это хорошо?
– Да. Понимание требований может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе. Но надо учитывать реалии – большинство российских клубов не такие, часто разница в стиле основной команды и резервной очень заметна.
Стремиться к тому, что делает «Краснодар», надо, но сегодня это повторить на уровне Премьер-лиге невозможно, – сказал тренер «Ахмата».