Хуниор Алонсо допустил, что вернется в «Краснодар» в 2023-м: «У меня контракт, они очень прилично в меня вложились»

Защитник «Атлетико Минейро» допустил, что вернется в «Краснодар» в 2023 году.

В марте «быки» отдали 29-летнего игрока сборной Парагвая в аренду в бразильский клуб до 31 декабря 2022-го. Алонсо не успел провести за ни одного матча.

«У меня контракт до 2024 года. Я на связи с клубом, они звонят мне каждую неделю, спрашивают как дела, рассказывают о ситуации в России.

Я контактирую с одноклубниками, в частности, с двумя бразильцами – с Вандерсоном, который сейчас в «Интернасьонале», и с Кайо, он вернулся в «Краснодар».

О том, останется ли он в на следующий год

«Трудно сказать, мы не знаем, что будет. Я бы не сказал, что это невозможно, но тяжело. У меня ведь контракт, они очень прилично в меня вложились, заплатили более 8,5 миллиона долларов, нужно подождать. У меня контракт с «Атлетико» до декабря, а дальше будет видно», – сказал Хуниор.