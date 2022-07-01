Родригао о том, почему не приостановил контракт с «Сочи»: «Не хочу никуда уезжать. Меня очень хорошо приняли»

рассказал, почему не приостановил контракт с «Сочи» и не уехал из России.

— Многие легионеры уехали из России за последнее время, а вы остались в «Сочи» и готовитесь к новому сезону. Почему решили продолжать выступать в РПЛ?

— Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать.

Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создает никому проблем, буду продолжать играть здесь.

В Сочи мы живем с супругой. Еще у нас есть маленькая собака. Она часть нашей семьи, – сказал бразильский защитник «Сочи», который близок к переходу в «Зенит».

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го