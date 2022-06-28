Орлов ждет Родригао в «Зените»: «Это лучший центральный защитник РПЛ сейчас. Он очень впечатляет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Родригао Сочи Футбол

Геннадий Орлов надеется на переход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«Честно говоря, я жду Родригао. Это сейчас лучший центральный защитник РПЛ.

Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России как левый центральный. Родригао – бразилец, он очень впечатляет.

Мне кажется, «Зенит» ведет переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как все будет», – заявил комментатор в эфире «Радио Зенит».

В прошедшем сезоне 26-летний футболист забил два гола и сделал одну голевую передачу в 26 матчах РПЛ. Сообщалось, что Родригао близок к переходу в петербургский клуб.

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