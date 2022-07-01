ЦСКА об отмене взыскания более 348 млн рублей: «Клуб отстоял свои интересы»

Директор ЦСКА по коммуникациям высказался о победе клуба в судебных разбирательствах с ООО «Бета».

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу компании-правопреемника генерального подрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена» с требованием признать ЦСКА банкротом и взыскать с него свыше 348 млн рублей.

«Мы были уверены, что Верховный суд откажет «Бете» в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы. Мы с самого начала говорили, что у «Беты» отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением.

Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», — сказал Кирилл Брейдо.