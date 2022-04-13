Убыток ЦСКА сократился на 63% в 2021-м – до 753,3 млн рублей. Расходы на зарплату выросли на 42% – до 3,19 млрд

Стали известны финансовые показатели ЦСКА в 2021 году.

Чистый убыток московского клуба по итогам 2021 года сократился более чем на 63% и составил 753,3 млн рублей. В 2020-м году ЦСКА зафиксировал убыток в размере 2 млрд рублей.

Выручка ЦСКА возросла на 55,1% – до 4,3 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 33% и составили 750 тысяч рублей. Управленческие расходы выросли на 18% – до 22,9 млн рублей.

Расходы на заработную плату в клубе увеличились на 41,8% и составили 3,19 млрд рублей. По итогам 2020-го года данный показатель не превышал 2,26 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.