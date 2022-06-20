Помощник Роналду разбил Bugatti Veyron за 2,1 млн евро, врезавшись в здание на Майорке

Bugatti Veyron, принадлежащий форварду , попал в ДТП на Майорке.

Как передает Diario de Mallorca, автомобиль стоимостью 2,1 млн евро врезался в загородный дом на дороге с низкой интенсивностью движения. В результате происшествия получило повреждение подсобное помещение, в котором хранились газовые баллоны.

За рулем машины находился не сам Роналду, а его сотрудник. Водитель не пострадал, но передняя часть Bugatti Veyron получила существенные повреждения.

Португальский нападающий отдыхает на Майорке с 14 июня, его сопровождают жена и дети.