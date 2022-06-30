Вице-президент «Алании»: «С Дзагоевым идут переговоры. Первая его реакция – «хочу домой»

Руководство «Алании» сообщило о возможном подписании экс-хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

– С Дзагоевым сейчас переговоры идут. Ждем ответа от Алана.

– А какое предложение ему сделано?

– Я считаю, адекватное.

– Первая его реакция какая?

– Первая реакция – «хочу домой», безусловно. Постараемся договориться.

– Сколько времени он взял на раздумья?

– Я думаю, что в ближайшую пару недель все должно решиться.

– А вы знаете, какие у него еще опции есть?

– У него есть еще предложение от «Химок».

– Дзагоев может решиться поменять одну лигу на другую ради команды из родного города?

– Надеюсь, что может, – сказал вице-президент Данил Гуриев.

Дзагоев казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя