Матыцин о посещаемости с Fan ID: «Надеемся, что футбол не пострадает, а только приобретет»

Олег Матыцин ожидает высокую посещаемость на футболе после введения Fan ID.

Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между и были проданы. Общая вместимость стадиона «Лужники», на котором проходит игра, – 73 189 зрителей.

– Будет ли столько болельщиков ходить на футбол после введения Fan ID?

– Обязательно, не меньше.

Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретет после введения паспорта болельщика, – сказал министр спорта РФ.

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