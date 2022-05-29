Матыцин о посещаемости с Fan ID: «Надеемся, что футбол не пострадает, а только приобретет»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Олег Матыцин Чемпионат.com Fan ID Футбол

Олег Матыцин ожидает высокую посещаемость на футболе после введения Fan ID.

Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» были проданы. Общая вместимость стадиона «Лужники», на котором проходит игра, – 73 189 зрителей.

– Будет ли столько болельщиков ходить на футбол после введения Fan ID?

– Обязательно, не меньше.

Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретет после введения паспорта болельщика, – сказал министр спорта РФ.

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