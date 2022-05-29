Матыцин о посещаемости с Fan ID: «Надеемся, что футбол не пострадает, а только приобретет»

Олег Матыцин ожидает высокую посещаемость на футболе после введения Fan ID.
Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» были проданы. Общая вместимость стадиона «Лужники», на котором проходит игра, – 73 189 зрителей.
– Будет ли столько болельщиков ходить на футбол после введения Fan ID?
– Обязательно, не меньше.
Будем надеяться, что футбол не пострадает, а только приобретет после введения паспорта болельщика, – сказал министр спорта РФ.
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