Президент «Урала»: «Буду рад отмене Fan ID. Мы не продаем билеты и абонементы, не знаем, что делать»

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Президент «Урала» поддержал идею об отмене Fan ID.

«Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против?

Мое личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад.

Сейчас многое непонятно, в том числе – как этот паспорт болельщика сделать.

Осталось полтора месяца – мы не продаем билеты и не готовим абонементы. Не знаем, что делать. Это как-то неправильно.

Закон есть закон. Если закон принят, его введут – мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID», – сказал Григорий Иванов.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня.

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