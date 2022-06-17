Бекхэм о ЧМ-2022 зимой: «Огромная возможность для Англии, игроки будут на пике. Мы всегда подходили к турниру после изнурительного сезона АПЛ»

поможет то, что пройдет зимой.

Такое мнение высказал бывший полузащитник английской сборной .

«Считаю, для нашей команды это [зимний чемпионат мира] огромная возможность. Мы никогда не оправдывались усталостью, но, если честно, мы подходили к чемпионату мира после изнурительного сезона в , сложнейшей лиге мира. Ты устал и хочешь отдохнуть, времени на восстановление после сложного сезона нет.

Игроки поедут на этот турнир, находясь на пике. Они отдохнули, это середина сезона. Нет причины для того, чтобы быть не в топ-форме.

Мне действительно нравится следить за этой сборной Англии. Они воодушевляют, играют со страстью. Они выглядят так, словно действительно хотят выходить на поле. Это ты и хочешь видеть, болея за сборную Англии.

В какой-то момент связь между фанатами и игроками была разорвана, но теперь вдруг наши болельщики снова поддерживают команду, между ними есть связь. Саутгейт проделал невероятную работу, чтобы это снова возникло», – сказал Бекхэм в беседе с Гари Невиллом для ютуб-шоу The Overlap.