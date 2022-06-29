Зайнутдинов об игре в Рамадан: «Первые 5 дней очень тяжело, а дальше тело привыкает. Хорошо себя чувствую уже к концу первой недели»

рассказал об игре в футбол во время Рамадана.

– Ты много бегаешь и в важные для мусульман недели Рамадана, который в последние годы выпадает на концовку сезона. Как ты справляешься во время священного поста, когда пить и есть можно только после захода солнца?

– Первые пять дней традиционно проходят очень тяжело, а дальше вообще не замечаю этого. Тело привыкает, хорошо себя чувствую уже к концу первой недели поста. Правда, все говорят, что снижается активность во время тренировки, но я так не думаю и показатели тоже не падают.

– Ты полностью постишься весь месяц?

– Во время Рамадана в день игры я обязательно кушаю, без этого было бы сложно, но дальше снова держу пост в обычные тренировочные дни.

– Партнеры в России как на это реагируют?

– Нормально, потому что не я один держал пост. Со мной раньше Ильзат Ахметов и Юсуф Языджи тоже постились. Но какие-то вопросы все равно проходят. Некоторые после каждой тренировки во время Рамадана спрашивают, как я себя чувствую без воды. Но я за несколько лет в России привык к таким вопросам.

– Можешь рассказать, что для тебя значит Ураза?

– Даже с точки зрения науки это важно, организм очищается за месяц. Наш профессор Безуглов говорит, что при правильном подходе и корректном планировании приемов пищи пост даже спортсмену никакого вреда не принесет. Но для меня это еще и духовное очищение, мне, как мусульманину, это важно. Могу сказать, что чувствую себя сильнее после окончания Рамадана, – сказал полузащитник и сборной Казахстана.