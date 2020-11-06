«Локо» получил за Миранчука 9,7 млн евро. Посредникам «Аталанта» заплатила почти 4,8 млн («Матч ТВ»)

Стали известны некоторые подробности перехода полузащитника из в «Аталанту».

Как сообщает «Матч ТВ», сумма трансфера россиянина – 14,5 млн евро, из которых 9,715 млн евро достались московскому клубу.

В сделке также приняли участие двое посредников. 2,655 млн евро были выплачены в пользу компании Joint Industries Limited Partnership (Шотландия), уполномоченный представитель Ю. В. Зайцев. Еще 2,13 млн евро получил Вадим Шпинев, который является агентом Миранчука.

Таким образом, сумма агентского вознаграждения составила 33 процента от суммы трансфера игрока.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре нынешнего года. Всего за итальянский клуб он провел 7 матчей, в которых забил 2 гола.