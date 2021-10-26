«Миранчук выглядит инородным телом. Было бы лучше отпустить его обратно в Россию». Итальянский журналист о хавбеке «Аталанты»

Журналист L’Eco di Bergamo Пьетро Серина поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» .

«Этот парень меняется в худшую сторону, что вызывает беспокойство. И оно рождено в первую очередь тем, что совсем не убеждает самоотдача русского: он не выглядит человеком, готовым к самоотверженной игре за команду.

Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его подавали нам как нового феномена советского футбола. И Миранчук начал в «Аталанте» действительно хорошо, если брать соотношение времени на поле с голами. И все мы дружно сказали себе: если Миранчук добавит в физической силе и злости, получит время на адаптацию, то в «Аталанте» станет одной звездой больше.

И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут на старте нынешнего сезона выросло, а вот эффективность по сравнению с прошлым годом резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл в общей сложности в семи встречах, он лишь раз поучаствовал в голевой комбинации — при счете 2:2 против «Вильярреала», отдав пас на Гозенса.

Вызывает вопросы не его левая нога, которой русский владеет отменно, а его незаметность. Да, застенчивость — это от природы, но Миранчуку давно пора бы понять, что в итальянском футболе с таким характером далеко не уедешь.

С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней инородным телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та самая адаптация невозможна в принципе.

Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно на родину и, отбив хотя бы часть инвестиций в него, вложиться в другого атакующего исполнителя», – написал журналист.