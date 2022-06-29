ЦСКА продал Бохинена «Салернитане». Итальянцы активировали пункт о выкупе при сохранении места в Серии А

Полузащитник Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» из ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, опция автоматического выкупа трансфера в случае, если сохранит место в Серии А, была прописана в арендном соглашении.

Сообщалось, что сумма выкупа хавбека у ЦСКА составила 3,5 млн евро.

Эмиль перешел в «Салернитану» в зимнее трансферное окно и провел за клуб 11 игр, отдав одну голевую передачу. За ЦСКА норвежец сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

Статистику 23-летнего футболиста можно изучить по ссылке.