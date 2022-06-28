Андронов о призыве Канделаки оформлять Fan ID: «Эти деятели живут в другой России, где выдуманный народ с качествами холопов смотрит им в рот. Настоящей жизни они не знают»

прокомментировал призыв оформлять Fan ID.

«Мастерица разговоров ртом – Россия в миниатюре. Та, которая власть и государство, а не страна.

Она бесконечно далека от людей, от их мыслей и желаний. Все эти деятели живут в другой России, где выдуманный ими народ, который они наделили теми качествами, которые хотят видеть у холопов – должен смотреть им в рот и аплодировать им по щелчку пальцев.

Настоящей жизни они не знают, ибо не живут ею. И из-за затемненных стекол Ferrari Enzo этой жизни не видно.

Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам (с) Игорь Тальков», – написал комментатор в своем телеграм-канале.