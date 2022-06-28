Агента Руни могут лишить лицензии за перевод «Дерби» 1,6 млн фунтов на зарплаты игрокам и тренерам. Идет расследование

Футбольная ассоциация Англии завела дело в отношении агента .

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» работал главным тренером с 2020 по 2022 год. В сентябре 2021 года клуб перешел под внешнее управление, с него сняли 12 очков, а затем еще 9 из-за финансовых проблем, в результате он покинул Чемпионшип.

Как передает The Telegraph, американский бизнесмен Крис Киршнер, претендовавший на приобретение команды, пообещал выплатить зарплаты футболистам и членам тренерского штаба в мае, однако свое слово сдержать не смог и в конечном счете вовсе отказался покупать клуб.

По версии ассоциации Англии, агент Руни Пол Стретфорд выписал чек на 1,6 млн фунтов, чтобы обеспечить команду средствами. Теперь он обвиняется в том, что из-за его действий мог возникнуть конфликт интересов.

Также будет рассмотрен вопрос о связях менеджера с Киршнером – считается, что они были партнерами, когда американец пытался купить «Престон».

Если FA установит нарушение правил, то Стретфорду будет грозить штраф, а в худшем случае – лишение лицензии. По информации источника, Пол подтвердил причастность к выплате денег с целью обеспечить функционирование клуба в мае.

Руни все же ушел из «Дерби», хотя собирался остаться. Надоело, что не появился владелец