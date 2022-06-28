Дембеле не продлит контракт, если «Барса» не улучшит предложение. Клуб должен проанализировать ситуацию с финансовым фэйр-плей

Теги Барселона Ла Лига финансовый фэйр-плей Усман Дембеле Футбол

Последняя встреча представителей «Барсы» и Усмана Дембеле не дала результатов. 

Стороны не договорились об условиях последнего предложения. Окончательное решение о будущем футболиста будет принято на этой неделе. 

Представители игрока исключают вариант с продлением контракта, если клуб не сделает более выгодное предложение. «Барсе» необходимо время, чтобы проверить, смогут ли они предложить игроку более выгодный контракт, не нарушив правила финансового фэйр-плей. 

Сообщалось, что Усман готов продлить контракт с «Барсой» на менее выгодных условиях, чем предлагают другие клубы, но его не устраивает последнее предложение каталонцев.

В 21 матче прошедшего сезона Ла Лиги 25-летний футболист забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. Его статистика – здесь

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