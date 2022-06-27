«Барса» сделала Дембеле новое предложение – оно ниже предыдущего. Клуб ждет, что Усман согласится

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«Барселона» сделала вингеру Усману Дембеле новое предложение по контракту.

Каталонский клуб сделал новое предложение по контракту для 25-летнего вингера, и оно ниже предыдущего, которое было сделано в декабре, сообщила журналистка Марта Рамон в эфире программы El Barça juga a RAC1.

Дембеле должен ответить на предложение «Барселоны» на этой неделе, так как срок его нынешнего контракта истекает в четверг. В клубе считают, что Усман согласится на выдвинутые условия, так как он хочет остаться.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

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