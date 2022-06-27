Президент «Атлетико» подтвердил скорый переход Витцеля: «Все почти готово»

Президент рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

– Необходимо подписать правого защитника, не так ли?

– Ну, хавбек у нас уже есть. Это Витцель, и сделка почти закрыта, так что мы действительно ищем защитника.

– Чего не хватает для того, чтобы оформить переход Витцеля?

– Да почти все готово, но вы знаете, что такие вопросы решаются медленно. Придется подождать несколько дней или недель.

– Останутся ли Мората и Сауль?

– Они завершили свои выступления за другие команды, вернулись к нам – и мы с радостью их примем, – сказал Сересо.