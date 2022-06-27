Пол Мерсон: «Арсенал» готов к хорошему сезону. Они поборются за 4-е место с «МЮ» и «Тоттенхэмом», можно выиграть ЛЕ»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Эду Гаспар Лига Европы УЕФА Арсенал Тоттенхэм Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» готов к хорошему сезону. 

Мне нравится то, что сделал «Арсенал», чтобы переступить черту. Я думаю, что они готовы к хорошему сезону. 

Проект развивается, и они будут бороться за четвертое место с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Если они смогут попасть в Лигу чемпионов и хорошо выступить в кубковых турнирах – Лигу Европы можно выиграть – с тем составом, который они строят, у них будут шансы на трофеи в этом сезоне.

Мне нравится то, что делают [Эду Гаспар и Микель Артета]. Они должны попасть в топ-4 как можно скорее», – сказал экс-форвард «Арсенала».

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