Пол Мерсон: «Арсенал» готов к хорошему сезону. Они поборются за 4-е место с «МЮ» и «Тоттенхэмом», можно выиграть ЛЕ»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» готов к хорошему сезону.
Мне нравится то, что сделал «Арсенал», чтобы переступить черту. Я думаю, что они готовы к хорошему сезону.
Проект развивается, и они будут бороться за четвертое место с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Если они смогут попасть в Лигу чемпионов и хорошо выступить в кубковых турнирах – Лигу Европы можно выиграть – с тем составом, который они строят, у них будут шансы на трофеи в этом сезоне.
Мне нравится то, что делают [Эду Гаспар и Микель Артета]. Они должны попасть в топ-4 как можно скорее», – сказал экс-форвард «Арсенала».