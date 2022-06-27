Пол Мерсон: «Арсенал» готов к хорошему сезону. Они поборются за 4-е место с «МЮ» и «Тоттенхэмом», можно выиграть ЛЕ»

считает, что готов к хорошему сезону.

Мне нравится то, что сделал «Арсенал», чтобы переступить черту. Я думаю, что они готовы к хорошему сезону.

Проект развивается, и они будут бороться за четвертое место с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Если они смогут попасть в Лигу чемпионов и хорошо выступить в кубковых турнирах – можно выиграть – с тем составом, который они строят, у них будут шансы на трофеи в этом сезоне.

Мне нравится то, что делают [ и ]. Они должны попасть в топ-4 как можно скорее», – сказал экс-форвард «Арсенала».