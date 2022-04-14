«Обамеянг забил 10 голов за «Барсу», но Ла Лига – не выдающийся чемпионат. Артета поступил правильно». Мерсон об уходе нападающего

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Пол Мерсон не считает ошибкой решение «Арсенала» отпустить Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону».

«Все мы умные задним числом, но оглядываться назад сейчас смысла нет.

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 10 голов за «Барселону» в 14 матчах, но Ла Лига – не выдающийся чемпионат. В «Арсенале» он оказывал пагубное влияние на команду.

Микель Артета должен был принять решение, стоит ли оставлять Обамеянга, который плохо влияет на остальных игроков. Три-четыре недели назад никто не говорил, что его следовало удержать. А теперь вдруг заговорили, что продавать Обамеянга не следовало.

Нужно смотреть в будущее и делать ставку на молодых футболистов. Все они уважали его, а он плохо влиял на них. Тренер принял правильное решение», – сказал бывший хавбек «канониров».

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