Гол Ориги «Барсе» после углового Трента признан лучшим в истории «Ливерпуля» по версии болельщиков

Болельщики выбрали лучший гол в истории «Ливерпуля».
По итогам голосования фанатов лучшим голов в 130-летней истории клуба был признан результативный удар форварда Дивока Ориги в матче с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
В первом полуфинальном матче ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счетом 0:3. В ответном матче мерсисайдцы разгромили соперника 4:0, а Ориги сделал дубль. Лучшим был признан его второй гол, когда защитник Трент Александер-Арнолд быстро разыграл угловой и отдал пас на свободного партнера.
Второе и третье места заняли голы Стивена Джеррарда в финалах Кубка Англии 2006 года и Лиги чемпионов 2005 года соответственно.
Дивок Ориги – легенда «Ливерпуля». Он редко забивает, но в самый нужный момент – за это его обожают фанаты и Клопп
В АПЛ угловой Трента и Ориги невозможен: нужен резкий болбой, а в Англии играют одним мячом