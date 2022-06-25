Гол Ориги «Барсе» после углового Трента признан лучшим в истории «Ливерпуля» по версии болельщиков

Болельщики выбрали лучший гол в истории «Ливерпуля».

По итогам голосования фанатов лучшим голов в 130-летней истории клуба был признан результативный удар форварда в матче с «Барселоной» в 1/2 финала чемпионов.

В первом полуфинальном матче ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» со счетом 0:3. В ответном матче мерсисайдцы разгромили соперника 4:0, а Ориги сделал дубль. Лучшим был признан его второй гол, когда защитник быстро разыграл угловой и отдал пас на свободного партнера.

Второе и третье места заняли голы в финалах Кубка Англии 2006 года и Лиги чемпионов 2005 года соответственно.

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