Ориги пройдет медосмотр для «Милана» в ближайшие дни

Дивок Ориги станет футболистом «Милана» в ближайшее время.
27-летний нападающий в следующие несколько дней пройдет медицинское обследования для перехода в итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
Срок соглашения бельгийца с «Ливерпулем» истек этим летом. Он выступал за английский клуб с 2014 года.
Сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.
В прошедшем сезоне Ориги провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.