Ориги пройдет медосмотр для «Милана» в ближайшие дни

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Дивок Ориги станет футболистом «Милана» в ближайшее время.

27-летний нападающий в следующие несколько дней пройдет медицинское обследования для перехода в итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Срок соглашения бельгийца с «Ливерпулем» истек этим летом. Он выступал за английский клуб с 2014 года.

Сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

В прошедшем сезоне Ориги провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.

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