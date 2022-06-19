Ориги пройдет медосмотр для «Милана» в ближайшие дни

станет футболистом в ближайшее время.

27-летний нападающий в следующие несколько дней пройдет медицинское обследования для перехода в итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Срок соглашения бельгийца с истек этим летом. Он выступал за английский клуб с 2014 года.

Сообщалось, что форвард подпишет с 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

В прошедшем сезоне Ориги провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.