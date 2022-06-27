Федун хочет покинуть исполком РФС («РБ Спорт»)

не хочет оставаться членом исполнительного комитета РФС.

По данным «РБ Спорт», владелец уже больше месяца хочет выйти из этого органа. На последнее заседание он и вовсе не приехал, даже не подтвердив свое участие, чего, как утверждается, раньше не бывало.

Федун может покинуть комитет по собственному желанию, в таком случае его вывод из списка членов, вероятно, состоится на ближайшей конференции .

Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами