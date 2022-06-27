Федун хочет покинуть исполком РФС («РБ Спорт»)

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Леонид Федун не хочет оставаться членом исполнительного комитета РФС.

По данным «РБ Спорт», владелец «Спартака» уже больше месяца хочет выйти из этого органа. На последнее заседание он и вовсе не приехал, даже не подтвердив свое участие, чего, как утверждается, раньше не бывало.

Федун может покинуть комитет по собственному желанию, в таком случае его вывод из списка членов, вероятно, состоится на ближайшей конференции РФС.

Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами

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