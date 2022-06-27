Черданцев об уходе Хачатурянца из РПЛ: «Это связано не с футбольными причинами, насколько понимаю»

Георгий Черданцев заявил, что Ашот Хачатурянц покинул РПЛ не по футбольным причинам.
«Не могу сказать, что знал об этом наверняка, но вероятность его ухода была весьма высока. Это связано, насколько понимаю, не с футбольными причинами. Жаль, конечно, учитывая те действия и реформы, которые он пытался предпринять. Под лежачий камень вода, как известно, не течет.
Другое дело, пример Хачатурянца показывает, что наша футбольная индустрия и РПЛ – это сложная структура, в которой затевать какие-то масштабные перестроения – дело неблагодарное. Оно совершенно никак не может гарантировать какой-то положительный результат. Из этого не следует, что ничего не нужно делать. Что-то делать нужно, чтобы как-то это все двигалось в направлении какого-то развития, а не превращалось в болото.
Жаль, когда люди со свежими идеями пытаются что-то делать, но по разным причинам у них нет ни времени, ни возможности довести начатые реформы до конца. Мне было интересно работать с Хачатурянцем», – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев