«Реал» не предлагал Асенсио и Себальосу новые контракты. Их соглашения истекают через год

и могут покинуть «Реал» этим летом.

Как пишет Marca, эти футболисты не получили от «Мадрида» предложений о продлении контрактов. Сроки их действующие соглашения истекают летом 2023 года.

И Асенсио, и Себальос хотят регулярно выходить на поле. Они нацелены на попадание в состав сборной на ЧМ-2022 и понимают, что, играя за «Реал», этого будет сложного добиться.

Руководство «Реала» хочет понять, каковы намерения Асенсио и Себальоса. Агенты этих игроков работают на рынке и ищут варианты для своих клиентов.

«Реал» готов выслушать предложения, но четко дает понять, что не отпустит их даром, так как сейчас у нет необходимости в продажах. «Реал» не устанавливал сумму, которую хочет получить за этих игроков.

При этом в клубе понимают, что продлить контракты с Асенсио и Себальосом тоже будет непросто.

Статистику 26-летнего Асенсио можно изучить здесь, а показатели 25-летнего Себальоса доступны тут.